Заставил соперника стать на колени: яркая победа украинского боксера (видео)

Сергей Богачук завоевал пояс WBC Continental Americas

В Калифорнии прошел вечер бокса, в рамках которого украинец Сергей Богачук встретился с американцем Аароном Коули. Это был первый поединок Сергея с сентября прошлого года.

Украинский боксер с первого раунда начал активно боксировать, прессинговал соперника, работал джебом. В таком темпе Коули не мог долго защищаться. Уже во втором раунде американец пропустил мощный хук и опустился на колено. Рефери отсчитал до десяти, но Аарон к тому времени не поднялся.

Досрочная победа Сергея Богачука принесла ему пояс WBC Continental Americas. На профессиональном ринге украинец уже провел 22 поединка — 21 победа (все нокаутом) и 1 поражение.

Напомним, что бывшего соперника украинца поймали на контрабанде кокаина. У него изъяли наркотиков на миллиард долларов.

Ранее мы писали, что тренер соперника Владимира Кличко воюет против Украины.