Рус

Добивала суперницю, що стала на коліна: брутальний жіночий бокс (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Добивала суперницю, що стала на коліна: брутальний жіночий бокс (відео) Новина оновлена 14 листопада 2022, 10:05

Дельфін Персон грубо порушила правила

Жіночий боксерський поєдинок у Об’єднаних Арабських Еміратах закінчився скандалом. Причиною стала поведінка колишньої чемпіонки світу Дельфін Персон у бою проти Ікрам Керван.

Персон входить у топ-10 найкращих незалежно від вагової категорії, тому вона була безумовним фаворитом зустрічі. Вже в першому раунді Персон відправила Керван у нокдаун, повідомляє Спорт24.

А далі Дельфін раптом почала добивати суперницю, яка вже втратила рівновагу і опустилася навколішки.

Це грубе порушення правил. У таких випадках боксерам присуджують поразку дискваліфікацією. Але Персон пощастило – поєдинок визнали таким, що не відбувся.

Нагадаємо, що казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в комі після важкої поразки.

Раніше ми писали про смерть боксера після нокауту. Луїс Кіньонес помер після першої поразки у професійному боксі.

Теги:
#Бокс #Жіночий бокс #Дельфін Персон