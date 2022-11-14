Добивала суперницю, що стала на коліна: брутальний жіночий бокс (відео)

Дельфін Персон грубо порушила правила

Жіночий боксерський поєдинок у Об’єднаних Арабських Еміратах закінчився скандалом. Причиною стала поведінка колишньої чемпіонки світу Дельфін Персон у бою проти Ікрам Керван.

Персон входить у топ-10 найкращих незалежно від вагової категорії, тому вона була безумовним фаворитом зустрічі. Вже в першому раунді Персон відправила Керван у нокдаун, повідомляє Спорт24.

А далі Дельфін раптом почала добивати суперницю, яка вже втратила рівновагу і опустилася навколішки.

Це грубе порушення правил. У таких випадках боксерам присуджують поразку дискваліфікацією. Але Персон пощастило – поєдинок визнали таким, що не відбувся.

Нагадаємо, що казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в комі після важкої поразки.

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