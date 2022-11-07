Боксер із Казахстану в комі. Він пропустив багато важких ударів (відео)

Айдос Єрбосинули програв бій у 12-му раунді

Регулярний чемпіон WBA у другій середній вазі Девід Моррелл переміг нокаутом обов’язкового претендента Айдоса Єрбосинули у поєдинку, який став головною подією вечора боксу у Міннеаполісі. Тут же свою чергову перемогу здобув українець Федір Черкашин.

Кубинець Моррелл мав перевагу протягом усього поєдинку, а розв’язка настала у дванадцятому раунді. Казахстанський боксер пропустив кілька сильних ударів та не зміг самостійно стояти на ногах.

Відразу після бою Єрбосинули відвезли до лікарні, де було діагностовано крововилив у мозок. З цієї причини Айдоса ввели в штучну кому.

Телеканал Showtime, який був транслятором бою, випустив заяву: "Ми продовжуємо стежити за ситуацією з Айдосом Єрбосинули, і зараз наші думки з ним і його близькими".

Відомий промоутер Лу Дібелла розкритикував рефері та секундантів за некомпетентність.

"Щойно подивився бій Моррелла і його нокаут Єрбосинули. Цього ніколи не мало бути. Навіщо потрібен чортів суддя, або лікар біля рингу, або секунданти, раз на те пішло, якщо така порочна, жорстокість, що руйнує мозок, триває.

Молимося за Айдоса Єрбосинули. Йому потрібні наші молитви та зцілююча енергія. Це можна було передбачити до вчорашнього бою, за яким було страшенно страшно спостерігати до восьмого раунду", — заявив Дібелла.

Перевага Морелла була переважаючою, про що свідчить статистика ударів — 237 проти 82.

Раніше ми писали про смерть боксера після нокауту. Луїс Кіньонес помер після першої поразки у професійному боксі.

А перспективний боксер із Великобританії Кем Шоу втопився під час підводного плавання на Великому Бар’єрному рифі.