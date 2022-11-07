Боксер из Казахстана в коме. Он пропустил много тяжелых ударов (видео)

Айдос Ербосынулы проиграл бой в 12-м раунде

Регулярный чемпион WBA во втором среднем весе Дэвид Моррелл победил нокаутом обязательного претендента Айдоса Ербосынулы в поединке, который стал главным событием вечера бокса в Миннеаполисе. Здесь же свою очередную победу добыл украинец Федор Черкашин.

Кубинец Моррелл владел преимуществом на протяжении всего поединка, а развязка наступила в двенадцатом раунде. Казахстанский боксер пропустил несколько сильнейших ударов и не смог самостоятельно стоять на ногах.

Сразу после боя Ербосынулы отвезли в больницу, где было диагностировано кровоизлияние в мозг. По этой причине Айдоса ввели в искуственную кому.

Телеканал Showtime, который был транслятором боя, выпустил заявление: "Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в нaстоящее время наши мысли с ним и его близкими".

Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал рефери и секундантов за некомпетентность.

"Только что посмотрел бой Моррелла и его нокаут Ербосынулы. Этого никогда не должно было быть. Зачем нужен чертов судья, или доктор у ринга, или секунданты, раз на то пошло, если такая порочная, разрушающая мозг жестокость продолжается.

Молимся за Айдоса Ербосынулы. Ему нужны наши молитвы и исцеляющая энергия. Это можно было предвидеть к вчерашнего боя, за которым было чертовски страшно наблюдать к восьмому раунду", — заявил Дибелла.

Преимущество Морелла был подавляющим, о чем говорит статистика ударов — 237 против 82.

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