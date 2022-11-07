Усик - лучший боксер мира! Фьюри даже в рейтинг не попал
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Украинец — №1 независимо от весовой категории
К концу года в мире бокса потихоньку начинают подводить итоги. Мы уже рассказывали о рейтинге боксеров по версии The Ring. А теперь составила список лучших командния DAZN, специализирующаяся на трансляциях бокса.
В DAZN составили рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. На первой позиции — Александр Усик. В этом году он уверенно победил Энтони Джошуа в реванше и защитил звание чемпиона мира.
Рейтинг DAZN независимо от весовой категории:
- Александр Усик (Украина)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Дмитрий Бивол (россия)
- Эррол Спенс (США)
- Стивен Фултон (США)
- Дэвин Хейни (США)
- Шакур Стивенсон (США)
- Джермелл Чарло (США)
Фанаты бокса удивятся, что в списке нет чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Но в DAZN это объяснили тем, что после своего последнего боя Фьюри объявил о завершении карьеры. Попасть в рейтинг он сможет после боя с Дереком Чисорой.
Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.