Усик - лучший боксер мира! Фьюри даже в рейтинг не попал

Украинец — №1 независимо от весовой категории

К концу года в мире бокса потихоньку начинают подводить итоги. Мы уже рассказывали о рейтинге боксеров по версии The Ring. А теперь составила список лучших командния DAZN, специализирующаяся на трансляциях бокса.

В DAZN составили рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. На первой позиции — Александр Усик. В этом году он уверенно победил Энтони Джошуа в реванше и защитил звание чемпиона мира.

Рейтинг DAZN независимо от весовой категории:

Александр Усик (Украина) Теренс Кроуфорд (США) Наоя Иноуэ (Япония) Сауль Альварес (Мексика) Дмитрий Бивол (россия) Эррол Спенс (США) Стивен Фултон (США) Дэвин Хейни (США) Шакур Стивенсон (США) Джермелл Чарло (США)

Фанаты бокса удивятся, что в списке нет чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Но в DAZN это объяснили тем, что после своего последнего боя Фьюри объявил о завершении карьеры. Попасть в рейтинг он сможет после боя с Дереком Чисорой.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.