Новый рейтинг супертяжеловесов: Усик — не первый, Фьюри вообще нет
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Позицию №1 занял Деонтей Уайлдер
Авторитетное боксерское издание The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Недавно журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.
Что касается рейтинга, то в нем произошло существенное изменение. На первую строчку подрялся Деонтей Уайлдер после победы над Робертом Хелениусом.
В списке нет чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который весной заявил о завершении карьеры. И хотя британец анонсировал свой бой 3 декабря с Дереком Чисорой, пока не выйдет в ринг — будет вне рейтинга.
А где Усик? The Ring ставит украинского боксера выше других — поскольку он владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF.
Топ-10 супертяжеловесов по версии The Ring:
Чемпион — Александр Усик (Украина)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Джо Джойс (Великобритания)
- Энди Руис (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Луис Ортис (Куба)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Фрэнк Санчес (Куба)
- Чжан Чжилей (Китай)
Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.
Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.