Новый рейтинг супертяжеловесов: Усик — не первый, Фьюри вообще нет

Позицию №1 занял Деонтей Уайлдер

Авторитетное боксерское издание The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Недавно журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.

Что касается рейтинга, то в нем произошло существенное изменение. На первую строчку подрялся Деонтей Уайлдер после победы над Робертом Хелениусом.

В списке нет чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который весной заявил о завершении карьеры. И хотя британец анонсировал свой бой 3 декабря с Дереком Чисорой, пока не выйдет в ринг — будет вне рейтинга.

А где Усик? The Ring ставит украинского боксера выше других — поскольку он владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBO и IBF.

Топ-10 супертяжеловесов по версии The Ring:

Чемпион — Александр Усик (Украина)

Деонтей Уайлдер (США) Энтони Джошуа (Великобритания) Джо Джойс (Великобритания) Энди Руис (США) Диллиан Уайт (Великобритания) Луис Ортис (Куба) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Филип Хргович (Хорватия) Фрэнк Санчес (Куба) Чжан Чжилей (Китай)

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.