Усику приготовиться: Уайлдер одним ударом нокаутировал "Финского кошмара" (видео)

"Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал соперника в первом раунде

В ночь на воскресенье, 16 октября, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43–2–1, 42 KO), который известен по своей трилогии с Тайсоном Фьюри, ударно вернулся на ринг.

Об этом сообщает промоутерская компания Premier Boxing Champions в Twitter. 36-летний Деонтей после победы стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Фьюри.

Уайлдер по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" ярко вернулся на ринг. Боксер на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) нокаутировал опытного Роберта Хелениуса (31–4, 19 KO) по прозвищу "Финский кошмар" уже в первом раунде. Деонтей под занавес первой 3-минутки мощнейшим правым встречным "уронил" оппонента, добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус

Таким образом Уайлдер добыл 43 победу в карьере, 42 нокаутом и стал претендентом на чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Титул WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри. Четвертый бой с "Цыганским королем" маловероятен, а потому Деонтей ищет другие варианты, среди которых бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Усик, к слову, не против сразиться, с американским нокаутером.

Ранее сообщалось, что Усик отправился на передовую. Боксер также проведал бойцов теробороны.