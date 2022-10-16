Усику приготуватися: Вайлдер одним ударом нокаутував "Фінського кошмара" (відео)

"Бронзовий бомбардувальник" нокаутував суперника у першому раунді

У ніч на неділю, 16 жовтня, ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO), який відомий за своєю трилогією з Тайсоном Ф’юрі, ударно повернувся на ринг.

Про це повідомляє промоутерська компанія Premier Boxing Champions у Twitter. 36-річний Деонтей після перемоги став претендентом на пояс WBC, яким володіє Ф’юрі.

Вайлдер на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" яскраво повернувся на ринг. Боксер на арені Barclays Center у Брукліні (Нью-Йорк, США) нокаутував досвідченого Роберта Хеленіуса (31–4, 19 KO) на прізвисько "Фінський кошмар" уже в першому раунді. Деонтей під завісу першої 3-хвилинки потужним правим зустрічним "положив" опонента, добивання не знадобилося.

Відео нокауту в бою Деонтей Вайлдер — Роберт Хеленіус

Таким чином Уайлдер здобув 43 перемогу в кар’єрі, 42 нокаутом і став претендентом на чемпіонський пояс за версією WBC у надважкій вазі (понад 90,7 кг). Титул WBC належить британцю Тайсону Ф’юрі. Четвертий бій із "Циганським королем" малоймовірний, а тому Деонтей шукає інші варіанти, серед яких бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Усик, до речі, не проти битися, з американським нокаутером.

Раніше повідомлялося, що Усик вирушив на передову. Боксер також відвідав бійців тероборони.