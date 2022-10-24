Новий рейтинг важковаговиків: Усик — не перший, Ф’юрі взагалі немає
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Позицію №1 зайняв Деонтей Уайлдер
Авторитетне боксерське видання The Ring внесло зміни до свого рейтингу найкращих важковаговиків світу. Нещодавно журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.
Щодо рейтингу, то в ньому відбулася суттєва зміна. На перший рядок піднявся Деонтей Уайлдер після перемоги над Робертом Хеленіусом.
У списку немає чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі, який навесні заявив про завершення кар’єри. І хоча британець анонсував свій бій 3 грудня з Дереком Чісорою, поки не вийде в ринг — буде поза рейтингом.
А де Усик? The Ring ставить українського боксера вище за інших — оскільки він володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO та IBF.
Топ-10 важковаговиків за версією The Ring:
Чемпіон — Олександр Усик (Україна)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Джо Джойс (Велика Британія)
- Енді Руїс (США)
- Ділліан Уайт (Великобританія)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Філіп Хргович (Хорватія)
- Френк Санчес (Куба)
- Чжан Чжилей (Китай)
Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.