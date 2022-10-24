Новий рейтинг важковаговиків: Усик — не перший, Ф’юрі взагалі немає

Позицію №1 зайняв Деонтей Уайлдер

Авторитетне боксерське видання The Ring внесло зміни до свого рейтингу найкращих важковаговиків світу. Нещодавно журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.

Щодо рейтингу, то в ньому відбулася суттєва зміна. На перший рядок піднявся Деонтей Уайлдер після перемоги над Робертом Хеленіусом.

У списку немає чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі, який навесні заявив про завершення кар’єри. І хоча британець анонсував свій бій 3 грудня з Дереком Чісорою, поки не вийде в ринг — буде поза рейтингом.

А де Усик? The Ring ставить українського боксера вище за інших — оскільки він володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO та IBF.

Топ-10 важковаговиків за версією The Ring:

Чемпіон — Олександр Усик (Україна)

Деонтей Уайлдер (США) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Джо Джойс (Велика Британія) Енді Руїс (США) Ділліан Уайт (Великобританія) Луїс Ортіс (Куба) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Філіп Хргович (Хорватія) Френк Санчес (Куба) Чжан Чжилей (Китай)

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.