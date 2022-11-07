Усик – найкращий боксер світу! Ф’юрі навіть у рейтинг не потрапив
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Українець — №1 незалежно від вагової категорії
До кінця року у світі боксу потихеньку починають підбивати підсумки. Ми вже розповідали про рейтинг боксерів за версією The Ring. А тепер склала список найкращих командних DAZN, що спеціалізується на трансляціях боксу.
У DAZN склали рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. На першій позиції – Олександр Усик. Цього року він впевнено переміг Ентоні Джошуа у реванші та захистив звання чемпіона світу.
Рейтинг DAZN незалежно від вагової категорії:
- Олександр Усик (Україна)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Дмитро Бівол (росія)
- Еррол Спенс (США)
- Стівен Фултон (США)
- Девін Хейні (США)
- Шакур Стівенсон (США)
- Джермелл Чарло (США)
Фанати боксу здивуються, що у списку немає чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі. Але у DAZN це пояснили тим, що після свого останнього бою Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри. Потрапити до рейтингу він зможе після бою з Дереком Чісорою.
Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.