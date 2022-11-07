Усик – найкращий боксер світу! Ф’юрі навіть у рейтинг не потрапив

Українець — №1 незалежно від вагової категорії

До кінця року у світі боксу потихеньку починають підбивати підсумки. Ми вже розповідали про рейтинг боксерів за версією The Ring. А тепер склала список найкращих командних DAZN, що спеціалізується на трансляціях боксу.

У DAZN склали рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. На першій позиції – Олександр Усик. Цього року він впевнено переміг Ентоні Джошуа у реванші та захистив звання чемпіона світу.

Рейтинг DAZN незалежно від вагової категорії:

Олександр Усик (Україна) Теренс Кроуфорд (США) Наоя Іноуе (Японія) Сауль Альварес (Мексика) Дмитро Бівол (росія) Еррол Спенс (США) Стівен Фултон (США) Девін Хейні (США) Шакур Стівенсон (США) Джермелл Чарло (США)

Фанати боксу здивуються, що у списку немає чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф’юрі. Але у DAZN це пояснили тим, що після свого останнього бою Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри. Потрапити до рейтингу він зможе після бою з Дереком Чісорою.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.