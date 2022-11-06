Его никто не может побить! Украинский боксер снова эффектно выиграл (видео)

Черкашин по очкам победил Галлимора

В американском Миннеаполисе прошел вечер бокса, где в рамках среднего веса в ринг вышли украинец Федор Черкашин и Натаниэль Галлимор из Ямайки. Ранее украинский боксер поднялся с нокдауна и добил соперника.

Черкашин на протяжении всего боя доминировал в ринге. Наш боксер постоянно шел в атаку, работал джебами, наносил апперкоты. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Черкашину: 97-93, 99-91 и 100-90.

Для 26-летнего Федора Черкашина это был 21 бой на профессиональном ринге — все поединки он выиграл.

Напомним, что чемпиону WBA Дмитрию Биволу запретили выходить в ринг под российским флагом.

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