Российскому чемпиону запретили выходить на бой под национальным флагом

Дмитрий Бивол объяснил что произошло перед боем с Рамиресем

Профессиональный бокс — один из немногих видов спорта, где разрешено выступать россиянам. Однако с ограничениями. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол объяснил, что его попросили выходить на бой с Хильберто Рамиресом без российского флага. Ранее Бивол критиковал Кличко за то, что тот смешивает спорт и политику.

"Прямо так ничего не говорили. Просто было такое правило, что давайте без флагов выходим. И уже не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают", — цитирует Бивола sports.ru.

Бой Бивола и Рамиреса завершился победой россиянина единогласным решением судей — 118-110, 117-111, 117-111.

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