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Його ніхто не може побити! Український боксер знову ефектно виграв (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Федір Черкашин Новина оновлена 06 листопада 2022, 14:36
Федір Черкашин

Черкашин за очками переміг Галлімора

В американському Міннеаполісі пройшов вечір боксу, де в рамках середньої ваги в ринг вийшли українець Федір Черкашин та Натаніель Галлімор із Ямайки. Раніше український боксер піднявся з нокдауну та добив суперника.

Черкашин упродовж усього бою домінував у рингу. Наш боксер постійно йшов в атаку, працював джебами, завдавав апперкотів. Після фінального гонгу судді одноголосно віддали перемогу Черкашину: 97-93, 99-91 та 100-90.

Для 26-річного Федора Черкашина це був 21 бій на професійному рингу – усі поєдинки він виграв.

Нагадаємо, що чемпіону WBA Дмитру Біволу заборонили виходити у ринг під російським прапором.

До речі, нещодавно Деонтей Уайлдер назвав найстрашніший нокаут у своїй кар’єрі. Він згадав, як вирубав Артура Шпільку.

Теги:
#Бокс #Боксер #Український боксер #Федір Черкашин