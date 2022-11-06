Російському чемпіону заборонили виходити на бій під національним прапором

Дмитро Бівол пояснив, що сталося перед боєм з Раміресом

Професійний бокс — один із небагатьох видів спорту, де можна виступати росіянам. Однак із обмеженнями. Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBA Дмитро Бівол пояснив, що його попросили виходити на бій із Хільберто Раміресом без російського прапора. Раніше Бівол критикував Кличка за те, що той змішує спорт та політику.

"Прямо так нічого не говорили. Просто було таке правило, що давайте без прапорів виходимо. І вже не було сенсу бодатися, лаятися. Усі і так все розуміють", — цитує Бівола sports.ru.

Бій Бівола та Раміреса завершився перемогою росіянина одноголосним рішенням суддів — 118-110, 117-111, 117-111.

Ми повідомляли також, що американський боєць після важкого нокауту вирішив "захищати" росію на війні.

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