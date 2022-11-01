Російського бійця ММА знайшли мертвим: у смерті винні кавуни

Олександру Писарєву було 33 роки

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Писарєв помер у віці 33 років. Він був фіналістом чемпіонату Європи з ММА. Раніше відомого пропутинського бійця спіткала карма денацифікації.

Попередня причина смерті Писарєва – отруєння кавуном. Швидка допомога двічі приїжджала додому до спортсмена. Боєць та його дружина скаржилися на біль у животі. Жінку госпіталізували, а Олександра врятувати не вдалося, медики, що приїхали, констатували смерть, повідомляє "Чемпіонат".

Всього на рахунку Писарєва п’ять поєдинків у ММА, в яких він здобув три перемоги та зазнав двох поразок. Писарєв виступав на турнірах RCC та Fight Nights.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався незвичайний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

Раніше ми писали, що американці, заради бою, довелося зняти труси.