Американці довелося зняти труси в Абу-Дабі. Але трюк не спрацював (відео)

Кетлін Чукагян не змогла вкластися у ліміт вагової категорії

22 жовтня в Абу-Дабі (ОАЕ) відбудеться турнір змішаних єдиноборств UFC 280. В одному з поєдинків в октагон вийде Кетлін Чукагян. До речі, наша Марина Мороз – перша з UFC, хто прикрасить обкладинку журналу Playboy.

Чукагян проведе бій із француженкою Манон Фіоро. Цей поєдинок був включений до головного карду вечора.

Напередодні пройшла церемонія зважування, яка виявилася провальною для американки вірменського походження. Кетлін не змогла вкластися у ліміт вагової категорії. Але здаватися не збиралася. Вона попросила спорудити їй ширму і повністю роздяглася. Однак це їй також не допомогло. Чукагян не вклалася у легку вагову категорію (до 61,3 кг).

Зважування Кетлін Чукагян:

Раніше ми повідомляли, що чемпіон UFC Іржи Прохазка на три дні закрився у темній кімнаті без їжі.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.