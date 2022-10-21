Американке пришлось снять трусы в Абу-Даби. Но трюк не сработал (видео)

Кэтлин Чукагян не смогла вложиться в лимит весовой категории

22 октября на в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир смешанных единоборств UFC 280. В одном из поединков в октагон выйдет Кэтлин Чукагян. Кстати, наша Марина Мороз — первая из UFC, кто украсит обложку журнала Playboy.

Чукагян проведет бой с француженкой Манон Фиоро. Этот поединок был включен в главный кард вечера.

Накануне прошла церемония взвешивания, которая оказалась провальной для американки армянского происхождения. Кэтлин не смогла вложиться в лимит весовой категории. Но сдаваться не собиралась. Она попросила соорудить ей ширму и полностью разделась. Однако и это ей не помогло. Чукагян не вложилась в легкую весовую категорию (до 61,3 кг).

Взвешивание Кэтлин Чукагян:

Ранее мы сообщали, что чемпион UFC Иржи Прохазка на три дня закрылся в темной комнате без еды.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.