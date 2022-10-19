Боец три дня просидел в темной комнате без еды - он работал с демонами

Иржи Прохазка получил большой кайф

Чемпион UFC в полутяжелом весе чех Иржи Прохазка очень любит медитацию и самопознание. А наша Марина Мороз любит делать пикантные снимки для "взрослых" журналов.

Иржи рассказал на какую жертву пошел недавно, чтобы побыть с собой наедине. Боец заточил себя на трое суток в темной комнате без еды.

"За три дня в полной темноте ты можешь работать со своими демонами и тренировать все, что захочешь. Это самый большой кайф.

Это был мой первый раз, когда я сделал это без еды, только с водой. Эффект намного сильнее, когда ты без еды. Все процессы в твоем теле намного мощнее, твой разум работает на полную. Я пользуюсь этим, чтобы понять, кто я есть в действительности", — цитирует Прохазку VRinge.

Напомним, что чемпионом Прохазка стал в июне этого года, отобрав титул у бразильского ветерана Гловера Тейшейры.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.