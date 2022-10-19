Боєць три дні просидів у темній кімнаті без їжі – він працював із демонами

Іржі Прохазка отримав найбільший кайф

Чемпіон UFC у напівважкій вазі чех Іржі Прохазка дуже любить медитацію та самопізнання. А наша Марина Мороз любить робити пікантні знімки для дорослих журналів.

Іржі розповів на яку жертву пішов нещодавно, щоб побути із собою наодинці. Боєць ув’язнив себе на три доби у темній кімнаті без їжі.

"За три дні у повній темряві ти можеш працювати зі своїми демонами та тренувати все, що захочеш. Це найбільший кайф.

Це був мій перший раз, коли я зробив це без їжі тільки з водою. Ефект набагато сильніший, коли ти без їжі. Всі процеси у твоєму тілі набагато потужніші, твій розум працює на повну. Я користуюся цим, щоб зрозуміти, хто я є насправді", — цитує Прохазку VRinge.

Нагадаємо, що чемпіоном Прохазка став у червні цього року, відібравши титул у бразильського ветерана Гловера Тейшейри.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.