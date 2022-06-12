В полутяжелом дивизионе UFC появился новый чемпион: полное видео боя Прохазка-Тейшейра

Противостояние продлилось все пять раундом

В полутяжелом дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата UFC появилась новая звезда. В результате субботнего боя между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой победу, как и звание чемпиона, одержал первый спортсмен.

Как сообщает "Телеграф", бой вышел весьма техничным и зрелищным. В сети его уже прозвали настоящим "украшением" для UFC 275, ведь оба бойца демонстрировали утонченность подготовки и невероятную расчетливость.

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Что интересно, Тейшейра, как действующий чемпион, отлично вел бой на протяжении всех четырех раундов. Он отлично наносил тейкдауны, хотя и позволял Прохазке быть более точным на руках.

Последний раунд бразилец тоже попытался оставить "за собой", начав его с сильных и весьма точных попаданий, но почему-то не решил добивать противника, уйдя в стойку. Вместо этого он позволил себе слабину в виде комфортного партера. Это и стоило ему победы в бою — Иржи Прохазка весьма быстро сориентировался, взяв его в удушливый захват.

Полное видео боя можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ.

Отметим, что решающий бой за титул чемпиона проходил в Сингапуре и собрал немало поклонников такого вида боя у экраном телевизоров и других гаджетов.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончился бой двух противников украинского спортсмена Василия Ломаченко — Дэвида Хэйни и Джорджа Камбососа-младшего.