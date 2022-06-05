Главные соперники Ломаченко устроили супербой видеообзор поединка Хэйни - Камбосос

Хэйни изначально заявился на бой как фаворит публики

В ночь с 4 на 5 июня в австралийском Мельбурне состоялся боксерский поединок между двумя спортсменами, ранее желающими сразиться с украинцем Василием Ломаченко. В противоборстве с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим сумел победить гражданин США Девин Хэйни. Бой продолжался все двенадцать раундов, решение принимали судьи.

Больше подробностей о сражении за звание абсолютного чемпиона в легком весе сообщает "Телеграф". Отметим, что в этом случае все выходящие на ринг спортсмены должны весить менее 61,2 кг.

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Подчеркнем, что и Камбосос, и Хэйни до этого не имели на своем счету проигрышей, поэтому интрига держалась до последнего.

Стоит отметить, что начало встречи на ринге было весьма неспешным. Стандартного для Камбососа прессинга почти не наблюдалось, он скорее пытался вытащить противника на себя. Однако Хэйни быстро перехватил инициативу и с легкостью компенсировал все необходимые тонкости на дистанции, отбиваясь джебом.

Иногда за Камбососом наблюдались небольшие проколы, которые замечал рефери — он хватал американца за руки и пытался бить, удерживая конечности. Несмотря на это, Хэйни все равно сохранял бодрость духа и эффективность в бою.

В одном из средних раундов австралиец, известный своим горячим нравом, наконец-то начал рисковать. Однако ни повышенная агрессивность, ни попытки навязать драку противнику не помогли ему. В девятом раунде Камбосос один за другим пропустил два правых прямых удара. Вспылив, он атаковал соперника, уронив того на канвас. При этом рефери не зафиксировал ноудауна, поэтому поединок продолжился.

Несмотря на все попытки австралийца держаться до последнего, судьи был одноголосны в своем решении — абсолютным чемпионом в своем весе стал Девид Хэйни.

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Стоит отметить, что оба боксера в свое время высказывали желание встретиться на ринге с украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, что именно с Ломой должен был этим летом состояться поединок у Камбососа, и все это время австралиец пытался спровоцировать нашего спортсмена на конфликт. Однако после начала войны, когда украинец отказался выехать из страны, Камбосос высказал ему свою поддержку и пообещал молиться за него.