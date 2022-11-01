Александру Писареву было 33 года

Российский боец смешанных единоборств Александр Писарев умер в возрасте 33 лет. Он был финалистом чемпионата Европы по ММА. Ранее известного пропутинского бойца настигла карма денацификации.

Предварительная причина смерти Писарева — отравление арбузом. Скорая помощь дважды приезжала домой к спортсмену. Боец и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Александра спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть, сообщает "Чемпионат".

Всего на счету Писарева пять поединков в ММА, в которых он одержал три победы и потерпел два поражения. Писарев выступал на турнирах RCC и Fight Nights.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел необычный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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