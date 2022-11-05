Американський боєць після важкого нокауту вирішив "захищати" росію на війні

Мережа сміється з бійця ММА

Відомий американсько-російський боєць змішаних єдиноборств ММА Джефф Монсон, якого нещодавно несли на ношах після жахливого нокауту, висловився про часткову мобілізацію в рф.

51-річний Джефф розповів, що піде на фронт "захищати" росію, адже ця країна дала йому багато чого, передає sport.business-gazeta.ru. Монсон на прізвисько "Сніговик" не збирається тікати з рф від мобілізації, але і не засуджує тих, хто це зробив.

"Як би відреагував, якби мені прийшла повістка? Звичайно, я б стурбувався. Не брехатиму, що мені було б все одно. Звичайно, це божевілля. Ніхто не хоче вмирати. Особливо якщо в тебе є дружина і діти.

Але я не боюсь померти. І, звісно, піду на фронт. росія дала мені моє нинішнє життя. Я відкрив стільки шкіл, познайомився з такими людьми, з дружиною.

Моє життя нерозривно пов’язане з росією. Як я можу втекти? Для мене неможливо і думати про це", — заявив Монсон.

Повне відео бою Джефф Монсон — Олександр Іллясов

У мережі лише посміялися з ветерана ММА. Один з користувачів зазначив, що на росію ніхто не нападав, а тому бажання американця "захищати рф" виглядає безглуздо.

Раніше Монсон вже висловлювався про мобілізацію. Після важкого нокауту його думка, схоже, змінилася.

Нагадаємо, нещодавно помер російський боєць ММА Олександр Писарєв. Попередня причина смерті — отруєння кавуном.