Американcкий боец после тяжелейшего нокаута решил "защищать" россию на войне

Сеть смеется с бойца ММА

Известный американо-российский боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон, которого недавно несли на носилках после чудовищного нокаута, высказался о частичной мобилизации в рф.

51-летний Джефф рассказал, что пойдет на фронт "защищать" россию, ведь эта страна дала ему многое, передает sport.business-gazeta.ru. Монсон по прозвищу "Снеговик" не собирается бежать из рф от мобилизации, однако и не осуждает тех, кто это сделал.

"Как бы отреагировал, если бы мне пришла повестка? Конечно, я бы обеспокоился. Не буду врать, что мне было бы все равно. Конечно, это безумие. Никто не хочет умирать. Особенно если у тебя есть жена и дети.

Но я не боюсь умереть. И, конечно, пойду на фронт. россия дала мне мою нынешнюю жизнь. Я открыл столько школ, познакомился со столькими людьми, с женой.

Моя жизнь неразрывно связана с россией. Как я могу сбежать? Для меня невозможно и думать об этом", — заявил Монсон.

Полное видео боя Джефф Монсон — Александр Ильясов

В сети лишь посмеялись над ветераном ММА. Один из пользователей отметил, что на россию никто не нападал, а потому желание американца "защищать рф" выглядит нелепо.

Ранее Монсон уже высказывался о мобилизации. После тяжелого нокаута его мнение, похоже, поменялось.

Напомним, недавно умер российский боец ММА Александр Писарев. Предварительная причина смерти — отравление арбузом.