Начала месить уже упавшую соперницу: брутальный женский бокс (видео)

Дельфин Персон грубо нарушила правила

Женский боксеркий поединок в Объединенных Арабских Эмиратах закончился скандалом. Причиной стало поведение бывшей чемпионки мира Дельфин Персон в бою против Икрам Керван.

Персон входит в топ-10 лучших вне зависимости от весовой категории, поэтому она была безусловным фаворитов встречи. Уже в первом раунде Персон отправила Керван в нокдаун, сообщает Спорт24.

А дальше Дельфин вдруг принялась добивать соперницу, которая уже потеряла равновесие и опустилась на колени.

Это грубое нарушение правил. В таких случаях боксерам присуждают поражение дисквалификацией. Но Персон повезло – поединок признали несостоявшимся.

Напомним, что казахстанский боксер Айдос Ербосынулы оказался в коме после тяжелейшого поражения.

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