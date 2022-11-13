Укр

Выбросил соперника из ринга: боксера наказали за безумный поступок (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Лав выкидывает Спарка Новость обновлена 13 ноября 2022, 15:53
Лав выкидывает Спарка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Монтана Лав получил техническое поражение

В Кливленде прошел боксерский вечер в главном бою которого Монтана Лав встретился с австралийцем Стивом Спарком. Ранее IBF подыскала Александру Усику обязательного претендента.

Боксеры начали поединок с разведки в первом раунде. А уже во втором Спарк отправил Лава в нокдаун.

Однако Лав быстро восстановился и дальше в ринге был примерно равенство. А развязка наступила в шестом раунде. Монтана Лав прижал соперника к канатам, а потом его выбросил за пределы ринга.

За такие действия рефери решил дисквалифицировать Монтану Лава. А боксеры договорились провести реванш.

Напомним, что казахстанский боксер Айдоса Ербосынул оказался в коме после тяжелейшого поражения.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

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