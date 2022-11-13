Викинув суперника з рингу: боксера покарали за шалений вчинок (відео)

Монтана Лав отримав технічну поразку

У Клівленді пройшов боксерський вечір у головному бою якого Монтана Лав зустрівся з австралійцем Стівом Спарком. Раніше IBF підшукала Олександру Усику обов’язкового претендента.

Боксери розпочали поєдинок із розвідки у першому раунді. А вже у другому Спарк відправив Лава у нокдаун.

Однак Лав швидко відновився і далі в рингу була приблизно рівність. А розв’язка настала у шостому раунді. Монтана Лав притис суперника до канатів, а потім його викинув за межі рингу.

За такі дії рефері вирішив дискваліфікувати Монтану Лава. А боксери домовились провести реванш.

Нагадаємо, що казахстанський боксер Айдоса Єрбосинули опинився в комі після важкої поразки.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.