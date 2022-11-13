Бій із Ф’юрі став ще далі! Усику призначили обов’язкового суперника

Українець має зустрітися з Філіпом Хрговичем

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик офіційно отримав обов’язкового претендента на титул IBF. Раніше Усик очолив рейтинг боксерів за версією DAZN.

Як повідомив промоутер Едді Хірн, українському боксеру призначили обов’язковий захист із хорватом Філіпом Хрговичем.

"Щойно отримав письмове розпорядження від IBF, згідно з яким чемпіон Олександр Усик далі зустрінеться з обов’язковим претендентом Філіпом Хрговичем. Погнали", — написав Хірн на своїй сторінці у Twitter.

Таким чином, у Усика вже три потенційні суперники. Перший — Тайсон Ф’юрі, боксерам потрібно домовитись про поєдинок за звання абсолютного чемпіона.

Другий — регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа, з ним потрібно зустрітись по лінії обов’язкового захисту.

Ну і третій — Філіп Хргович. Хорват — чемпіон Європи 2015 року та бронзовий призер Олімпіади-2016 серед аматорів. На профі рингу провів 15 боїв і всі виграв. Востаннє виходив на ринг 20 серпня 2022 року, коли за очками переміг китайця Чжана Чжилея.

Раніше ми писали, що президент Всесвітньої боксерської ради вручив Олександру Усику унікальний пояс.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київщини.