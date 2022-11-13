Бой с Фьюри стал еще дальше! Усику назначили обязательного соперника

Украинец должен встретиться с Филипом Хрговичем

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик официально получил обязательного претендента на титул IBF. Ранее Усик возглавил рейтинг боксеров по версии DAZN.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, украинскому боксеру назначили обязательную защиту с хорватом Филипом Хрговичем.

"Только что получил письменное распоряжение от IBF, согласно которому чемпион Александр Усик дальше встретится с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. Погнали", — написал Хирн на своей странице в Twitter.

Таким образом, у Усика уже три потенциальных соперника. Первый — Тайсон Фьюри, боксерам нужно договориться о поединке за звание абсолютного чемпиона.

Второй — регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа, с ним нужно встретиться по линии обязательной защиты.

Ну и третий — Филип Хргович. Хорват — чемпион Европы 2015 года и бронзовый призер Олимпиады-2016 среди любителей. На профи ринге провел 15 боев и все выиграл. Последний раз выходил на ринг 20 августа 2022 года, когда по очкам победил китайца Чжана Чжилэя.

Ранее мы писали, что президент Всемирного боксерского совета вручил Александру Усику уникальный пояс.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области.