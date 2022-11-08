Наказали по-максимуму! Против россии и беларуси ввели самые жесткие санкции
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Боксеры этих стран исключены из всех рейтингов WBC
Всемирный боксерский совет решил ужесточить санкции против российских и белорусских боксеров. Их исключат из рейтингов и запретят драться за титулы. Ранее WBC вручил Александру Усику уникальный чемпионский пояс.
Как написала в Facebook Алина Шатерникова, на конгрессе WBC было решено:
- продлить санкции против российского и белорусского бокса;
- никаких поединков под эгидой WBC не проводить в россии и беларуси;
- ни один боксер из этих стране не может драться за чемпионские титулы WBC;
- российских и белорусских боксеров исключить из рейтингов WBC;
- позиции всех украинских боксеров, не имеющие возможности выступать, сохраняются в рейтинге.
Сейчас у россиян в бриджервейте на первом месте Евгений Романов, а в крузервейте — Алексей Папин. Но самая пикантная история с первым полутяжелым весом, где чемпионский пояс WBC у Артура Бетербиева.
В июне на бой против Джо Смита он выходил под канадским флагом из-за санкций. А в январе бой с Энтони Ярдом. WBC наверняка его санкционирует, если Бетербиев опять откажется от триколора. По этой дорожке могут пойти и другие российские боксеры, которые ради боев найдут себе фиктивное пристанище в условной КНДР.
Ранее мы писали, что Усик отказался от своих слов. Он больше не считает россиян и украинцев одним народом.