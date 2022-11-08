С русскими больше не один народ! Усик ловко переобулся после оскорблений

Боксер рассказал о своем отношении к путину

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно возглавил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. А еще рассказал, что думает об избитой фразе, что украинцы и россияне один народ.

"После 24 февраля я так не считаю абсолютно. Послание путина адресовано тем, кто слепо ему верит и не имеет понятия, что происходит на самом деле. Они хотят, чтобы люди поверили, что политики ссорятся, а народ — один.

Нет! Нет! Нет! Одна страна напала на другую. Они оскорбляют нас, лишают нас права на существование, считают нас малороссами.

Я никогда не считал путина хорошим человеком, а после 24 февраля стал думать о нем еще хуже. Это враг Украины!" – сказал Усик в интервью польскому изданию Interia.

А теперь внимательно смотрим, что Усик говорил после аннексии его родного Крыма.

"Они кричат "Слава Украине", а как они ее прославляют? Никак. Они только загоняют страну в тупик…

Я ждал, прокручивал в своей голове, как я буду отвечать на все это. На данный момент появилось очень много крупного рогатого скота, потребителей, а не производителей… В Крыму за меня болеют, по всей россии у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, потому что мы славяне", — это слова Усика.

Ранее появилась информация, что Александр Усик готовится пойти в политику. Якобы, некий олигарх создает политическую партию под Усика.