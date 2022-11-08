З росіянами більше не один народ! Усик спритно перевзувся після образ

Боксер розповів про своє ставлення до путіна

Чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. А ще розповів, що думає про відому фразу, що українці та росіяни один народ.

"Після 24 лютого я так не вважаю абсолютно. Послання путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що політики сваряться, а народ — один.

Ні! Ні! Ні! Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, позбавляють нас права існування, вважають нас малоросами.

Я ніколи не вважав путіна хорошою людиною, а після 24 лютого став думати про нього ще гірше. Це ворог України!” – сказав Усик в інтерв’ю польському виданню Interia.

А тепер уважно дивимося, що Усик говорив після анексії його рідного Криму.

"Вони кричать "Слава Україні", а як вони її прославляють? Ніяк. Вони тільки заганяють країну в глухий кут...

Я чекав, прокручував у своїй голові, як я відповідатиму на все це. На даний момент з’явилося дуже багато великої рогатої худоби, споживачів, а не виробників... У Криму за мене вболівають, у всій Росії у мене дуже багато шанувальників. В принципі, я не поділяю наші народи, тому що ми слов’яни", – це слова Усика.

Раніше з’явилася інформація, що Олександр Усик готується піти у політику. Начебто, якийсь олігарх створює політичну партію під Усика.