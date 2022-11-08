"Стоятимемо до переможного результату": Ломаченко зробив загадковий пост у соцмережах

Боксер опублікував цитату з "Гімну Спарти"

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко нещодавно провів рейтинговий поєдинок із Джемейном Ортісом. Бій пройшов усі 12 раундів та завершився перемогою Ломаченка за очками.

Схоже, Ломаченко вже повернувся зі Штатів додому, оскільки у соцмережах відмітив геолокацією Аккерман (Білгород-Дністровський). І написав: "Шлях наш єдиний, одна і наша віра в Бога, стоятимемо до переможного результату". Це цитата із пісні "Гімн Спарти".

Що цим хотів сказати боксер, не зрозуміло. Але його відразу захейтили. Хтось відписався, хтось припустив, що це йому патріарх кирилл підказав написати, хтось обурився, що Ломаченко досі веде соцмережі мовою ворога.

До речі, після бою з Ортісом у росії всі захоплювалися, що Ломаченко говорить російською мовою.

Нещодавно Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.