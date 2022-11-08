"Будем стоять до победного итога": Ломаченко сделал загадочный пост в соцсетях

Боксер опубликовал цитату из "Гимна Спарты"

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко недавно провел рейтинговый поединок с Джемейном Ортисом. Бой прошел все 12 раундов и завершился победой Ломаченко по очкам.

Похоже, Ломаченко уже вернулся из Штатов домой, поскольку в соцсетях отметил геолокацией Аккерман (Белгород-Днестровский). И написал: "Путь наш един, одна и наша вера в Бога, будем стоять до победного итога". Это цитата из песни "Гимн Спарты".

Что этим хотел сказать боксер не понятно. Но его тут же захейтили. Кто-то отписался, кто-то предположил, что это ему патриарх кирилл подсказал написать, кто-то возмутился, что Ломаченко до сих пор ведет соцсети на языке врага.

Кстати, после боя с Ортисом в россии все восхищались, что Ломаченко говорит на русском языке.

Недавно Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.