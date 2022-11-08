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Покарали по-максимуму! Проти росії та білорусі ввели найжорсткіші санкції

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Через війну в Україні боксери країн-агресорів не б’ються за пояс WBC Новина оновлена 08 листопада 2022, 22:54
Через війну в Україні боксери країн-агресорів не б’ються за пояс WBC

Боксери цих країн виключені зі всіх рейтингів WBC

Всесвітня боксерська рада вирішила посилити санкції проти російських та білоруських боксерів. Їх виключать із рейтингів і заборонять битися за титули. Раніше WBC вручив Олександру Усику унікальний чемпіонський пояс.

Як написала у Facebook Аліна Шатерникова, на конгресі WBC було вирішено:

  • продовжити санкції проти російського та білоруського боксу;
  • жодних поєдинків під егідою WBC не проводити в росії та білорусі;
  • жоден боксер із цих країн не може битися за чемпіонські титули WBC;
  • російських та білоруських боксерів виключити з рейтингів WBC;
  • позиції всіх українських боксерів, які не мають можливості виступати, зберігаються у рейтингу.

Зараз у росіян у бриджервейті на першому місці Євген Романов, а у крузервейті – Олексій Папін. Але найбільш пікантна історія з першою напівважкою вагою, де чемпіонський пояс WBC у Артура Бетербієва.

У червні на бій проти Джо Сміта він виходив під канадським прапором через санкції. А в січні бій із Ентоні Ярдом. WBC, напевно, його санкціонує, якщо Бетербієв знову відмовиться від триколору. Цією доріжкою можуть піти й інші російські боксери, які заради боїв знайдуть собі фіктивний притулок в умовній КНДР.

Раніше ми писали, що Усик відмовився від своїх слів. Він більше не вважає росіян та українців одним народом.

Теги:
#Бокс #WBC #Новини бокс #Артур Бетербієв #Конгрес WBC