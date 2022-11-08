Покарали по-максимуму! Проти росії та білорусі ввели найжорсткіші санкції

Боксери цих країн виключені зі всіх рейтингів WBC

Всесвітня боксерська рада вирішила посилити санкції проти російських та білоруських боксерів. Їх виключать із рейтингів і заборонять битися за титули. Раніше WBC вручив Олександру Усику унікальний чемпіонський пояс.

Як написала у Facebook Аліна Шатерникова, на конгресі WBC було вирішено:

продовжити санкції проти російського та білоруського боксу;

жодних поєдинків під егідою WBC не проводити в росії та білорусі;

жоден боксер із цих країн не може битися за чемпіонські титули WBC;

російських та білоруських боксерів виключити з рейтингів WBC;

позиції всіх українських боксерів, які не мають можливості виступати, зберігаються у рейтингу.

Зараз у росіян у бриджервейті на першому місці Євген Романов, а у крузервейті – Олексій Папін. Але найбільш пікантна історія з першою напівважкою вагою, де чемпіонський пояс WBC у Артура Бетербієва.

У червні на бій проти Джо Сміта він виходив під канадським прапором через санкції. А в січні бій із Ентоні Ярдом. WBC, напевно, його санкціонує, якщо Бетербієв знову відмовиться від триколору. Цією доріжкою можуть піти й інші російські боксери, які заради боїв знайдуть собі фіктивний притулок в умовній КНДР.

Раніше ми писали, що Усик відмовився від своїх слів. Він більше не вважає росіян та українців одним народом.