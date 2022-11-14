Карма за понты: японского боксера чуть не убили за кривляния (видео)

Том Хамагути поплатился за неуважение к сопернику

В Японии прошел вечер бокса, где в ринге встретились два местных спортсмена — Том Хамагути и Такахиро Мураи. Ничего не было бы примечательного в этом поединке, если бы не поведение одного из бойцов.

Перед боем Хамагути публично демонстрировал признаки неуважения к сопернику. Уже в ринге Том стал кривляться, изображая перед Такахиро унизительный танец.

Карма за понты настигла заносчивого бойца во втором раунде. Мураи отправил Хамагути в глухой нокаут. Тот попытался подняться на ноги, но рефери остановил бой.

Напомним, что казахстанский боксер Айдос Ербосынулы оказался в коме после тяжелейшого поражения.

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