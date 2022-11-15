Спробуйте вушко з "травою": Тайсон і Холіфілд продають особливий мармелад

Легендарні боксери вирішили заробити на скандальному поєдинку

Два колишні абсолютні чемпіони світу в суперважкій вазі Майк Тайсон і Евандер Холіфілд відкривають спільний бізнес. Боксери випускатимуть жувальний мармелад на основі марихуани.

Як повідомляє Fox News, особливістю продукції буде її форма — вироби зроблять у формі вуха Холіфілда, від якого Тайсон відкусив шматочок під час їхнього знаменитого поєдинку. Називатиметься мармелад Holy Ears ("Святі вуха").

Нагадаємо, у червні 1997 року під час бою Холіфілд залишився без мочки правого вуха. Так "Залізний Майк" відповів на клінч Евандера та удар головою. У результаті через свій укус Тайсон залишився без чемпіонського поясу, боксерської ліцензії на рік і заплатив 3 млн доларів штрафу.

"Це все чортові наркотики. Я був під кайфом і в ту секунду взагалі не думав", — виправдовувався Майк. "Найголовніше — це прощення, і я вибачив його. Все було не так погано, як це піднесли", — відповів Холіфілд.

Нагадаємо, що цієї весни в соцмережах з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" б'є пасажира в літаку. Чоловік діставав Майка і нерви боксера не витримали.

Раніше Тайсон підтримав український народ у війні з росією.