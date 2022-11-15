Попробуйте ушко с "травой": Тайсон и Холифилд продают особенный мармелад

Легендарные боксеры решили заработать на скандальном поединке

Два бывших абсолютных чемпиона мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и Эвандер Холифилд открывают совместный бизнес. Боксеры будут выпускать жевательный мармелад на основе марихуаны.

Как сообщает Fox News, особенностью продукции будет ее форма — изделия сделают в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого поединка. Называться мармелад будет Holy Ears ("Святые уши").

Напомним, в июне 1997 года во время боя Холифилд остался без мочки правого уха. Так "Железный Майк" ответил на клинч Эвандера и удар головой. В итоге из-за своего укуса Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

"Это все чертовы наркотики. Я был под кайфом и в ту секунду вообще не думал", — оправдывался Майк. "Самое главное – это прощение, и я простил его. Все было не так плохо, как это преподнесли", – ответил Холифилд.

Напомним, что этой весной в соцсетях появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете. Мужчина доставал Майка и в какой-то момент нервы боксера не выдержали.

Ранее Тайсон поддержал украинский народ в войне с россией.