Лікарі 40 хвилин намагалися його врятувати: футболіст помер у 22 роки

Андрес Баланта помер під час тренування

Колумбійський півзахисник аргентинського футбольного клубу "Атлетіко Тукуман" Андрес Баланта помер у віці 22 років.

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Футболіст знепритомнів під час тренування, медики 40 хвилин намагалися його реанімувати на місці, після чого гравця доправили до лікарні, де було констатовано смерть. У 2019 році Баланта вже непритомнів, тоді жоден із проведених аналізів не показав відхилень, повідомляє Marca.

Баланта виступав за "Атлетіко Тукуман" із червня 2022 року на правах оренди. Права на гравця належали колумбійському клубу "Депортіво Калі", вихованцем якого він був.

Додамо, що раніше від серцевої недостатності помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні.

Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер у швидкій по дорозі у лікарню.