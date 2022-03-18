Помер знаменитий футболіст "Шахтаря" та збірної України

Не стало Олексія Бахарева.

У п’ятницю, 18 березня, на 46 році помер відомий український футболіст Олексій Бахарев.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook.

"Не стало експівзахисника "Шахтаря" Олексія Бахарева… Олексій був одним із найобдарованіших і найяскравіших футболістів великого покоління "Шахтаря" початку 2000-х років і назавжди вписав своє ім’я в історію клубу. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять…" — написав Палкін.

Півзахисник Олексій Бахарев виступав за "Гірників" з 1999 по 2004 рік, провів загалом 177 матчів та забив 13 м’ячів. Був важливим футболістом команди, яка вперше у своїй історії грала у груповому турнірі Ліги чемпіонів (2000/01) та здобула перше чемпіонство в Україні (2001/02). Після завершення кар’єри понад 10 років працював дитячим тренером в Академії "Шахтаря". Також на рахунку хавбека одна гра за збірну України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів росіян у Києві загинула відома українська артистка. Також 17 березня не стало соліста балету Національної опери.