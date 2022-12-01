Не боюся арешту через бікіні! Хорватська вболівальниця продовжує роздягатися у Катарі (фото)

Одяг дівчини обговорює вся країна

Хорватська модель Івана Кнолль викликала фурор на чемпіонаті світу з футолу. У країні, де дуже суворі закони, особливо до зовнішнього вигляду жінок, дівчина розгулює з глибоким декольте та у бікіні. Як таке може бути?

"Місцеві жителі підтвердили мені, що я можу носити все, що захочу. Але не знала, що моє відео в бікіні, де я гуляю біля моря, буде такою великою подією. Про це говорить вся країна", — цитує Івану "Чемпіонат".

"Мене тут всі знають, і я побачила, що мене прийняли. Я ніколи не боялася арешту за те, що я така, яка я є, і не думаю, що можу завдати шкоди комусь у бікіні. І якщо це заслуговує на арешт, тоді заарештуйте мене", — говорить Кньолл.

Після цих слів модель додала ще кілька гарячих фото з Дохи.

Нагадаємо, що 1 грудня збірна Хорватії проведе ключовий матч на ЧС-2022. І хоча хорвати лідери групи, є варіанти, при яких вони можуть не потрапити до плей-офф. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Бельгія.

Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі.

ЧС-2022 завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.