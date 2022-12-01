Не боюсь ареста из-за бикини! Хорватская болельщица продолжает раздеваться в Катаре (фото)

Одежду девушки обсуждает вся страна

Хорватская модель Ивана Кнолль произвела фурор на чемпионате мира по футболу. В стране, где очень строгие законы, особенно к внешнему виду женщин, девушка разгуливает с глубоким декольте и в бикини. Как такое может быть?

"Местные жители подтвердили мне, что я могу носить все, что захочу. Но не знала, что мое видео в бикини, где я гуляю у моря, будет таким большим событием. Об этом говорит вся страна", — цитирует Ивану "Чемпионат".

"Меня здесь все знают, и я увидела, что меня приняли. Я никогда не боялась ареста за то, что я такая, какая я есть, и не думаю, что могу причинить вред кому-то в бикини. И если это заслуживает ареста, тогда арестуйте меня", — говорит Кньолл.

После этих слов модель добавила еще парочку горячих фото из Дохи.

Напомним, что 1 декабря сборная Хорватии проведет ключевой матч на ЧМ-2022. И хотя хорваты лидеры группы, есть варианты при которых они могут не попасть в плей-офф. Смотрите онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бельгия.

Ранее мы писали, что самую крутую болельщицу сборной Хорватии заметили на трибунах в Катаре.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.