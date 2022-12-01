Хорватия - Бельгия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В четверг, 1 декабря, определятся участники плей-офф чемпионата мира в группе F. За путевку в 1/8 финала сражаются сборные Бельгии и Хорватии. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи

Бельгия

В первом туре бельгийцы минимально обыграли Канаду — 1:0. При этом, Куртуа отбил пенальти.

А потом было болезненное поражение от Марокко — 0:2.

Хорватия

На старте мундиаля серебряные призеры ЧМ-2018 хорваты сыграли вничью с марокканцами — 0:0.

А во втором туре разгромили Канаду — 4:1.

Турнирное положение

В этой группе перед последним туром много вариантов. Хорватию устраивает и ничья, а вот бельгийцам обязательно нужно выигрывать. Либо играть в результативную ничью и надеяться, что Канада разгромит Марокко.

История встреч

Восемь матчей в разных турнирах сыграли между собой команды и пока что у них паритет по личным встречам.

2021. Бельгия — Хорватия — 1:0

2013. Хорватия — Бельгия — 1:2

2012. Бельгия — Хорватия — 1:1

2010. Бельгия — Хорватия — 0:1

2003. Бельгия — Хорватия — 2:1

2003. Хорватия — Бельгия — 4:0

2001. Хорватия — Бельгия — 1:0

2000. Бельгия — Хорватия — 0:0

Кто фаворит

В букмекерских конторах затруднились отдать кому-то явное преимущество. Небольшие фавориты хорваты. Коэффициент на победу Хорватии — 2,65, на ничью — 3,35, на победу Бельгии — 3,75.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Ранее мы писали, что самую крутую болельщицу сборной Хорватии заметили на трибунах в Катаре.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.