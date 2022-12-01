Хорватія — Бельгія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У четвер, 1 грудня, визначаться учасники плей-офф чемпіонату світу у групі F. За путівку до 1/8 фіналу змагаються збірні Бельгії та Хорватії. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі
Бельгія
У першому турі бельгійці мінімально обіграли Канаду — 1:0. При цьому Куртуа відбив пенальті.
А потім була болюча поразка від Марокко – 0:2.
Хорватія
На старті мундіалю срібні призери ЧС-2018 хорвати зіграли внічию з марокканцями — 0:0.
А у другому турі розгромили Канаду – 4:1.
Турнірне становище
У цій групі перед останнім туром багато варіантів. Хорватію влаштовує і нічия, а от бельгійцям обов’язково потрібно вигравати. Або грати у результативну нічию та сподіватися, що Канада розгромить Марокко.
Історія зустрічей
Вісім матчів у різних турнірах зіграли між собою команди і поки що мають паритет щодо особистих зустрічей.
- 2021. Бельгія — Хорватія — 1:0
- 2013. Хорватія — Бельгія — 1:2
- 2012. Бельгія — Хорватія — 1:1
- 2010. Бельгія — Хорватія — 0:1
- 2003. Бельгія — Хорватія — 2:1
- 2003. Хорватія — Бельгія — 4:0
- 2001. Хорватія — Бельгія — 1:0
- 2000. Бельгія — Хорватія — 0:0
Хто фаворит
У букмекерських конторах експертам важко віддати комусь явну перевагу. Невеликі фаворити хорвати. Коефіцієнт на перемогу Хорватії – 2,65, на нічию – 3,35, на перемогу Бельгії – 3,75.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.
Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.