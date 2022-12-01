Хорватія — Бельгія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У четвер, 1 грудня, визначаться учасники плей-офф чемпіонату світу у групі F. За путівку до 1/8 фіналу змагаються збірні Бельгії та Хорватії. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі

Бельгія

У першому турі бельгійці мінімально обіграли Канаду — 1:0. При цьому Куртуа відбив пенальті.

А потім була болюча поразка від Марокко – 0:2.

Хорватія

На старті мундіалю срібні призери ЧС-2018 хорвати зіграли внічию з марокканцями — 0:0.

А у другому турі розгромили Канаду – 4:1.

Турнірне становище

У цій групі перед останнім туром багато варіантів. Хорватію влаштовує і нічия, а от бельгійцям обов’язково потрібно вигравати. Або грати у результативну нічию та сподіватися, що Канада розгромить Марокко.

Історія зустрічей

Вісім матчів у різних турнірах зіграли між собою команди і поки що мають паритет щодо особистих зустрічей.

2021. Бельгія — Хорватія — 1:0

2013. Хорватія — Бельгія — 1:2

2012. Бельгія — Хорватія — 1:1

2010. Бельгія — Хорватія — 0:1

2003. Бельгія — Хорватія — 2:1

2003. Хорватія — Бельгія — 4:0

2001. Хорватія — Бельгія — 1:0

2000. Бельгія — Хорватія — 0:0

Хто фаворит

У букмекерських конторах експертам важко віддати комусь явну перевагу. Невеликі фаворити хорвати. Коефіцієнт на перемогу Хорватії – 2,65, на нічию – 3,35, на перемогу Бельгії – 3,75.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.