После угроз боксера семья Месси уехала в пустыню (фото)

Супруга футболиста с детьми поехали смотреть закат

Сборная Аргентины добыла очень важную победу на чемпионате мира. Во втором туре аргентинцы обыграли Мексику. Это помогло им сохранить шансы на выход в плей-офф турнира.

После финального свистка в раздевалке футболисты Аргентины устроили песни и пляски. В момент веселья Лионель Месси наступил на футболку мексиканской команды, которую он выменял у игрока соперников.

Это очень не понравилось одному из лучших боксеров современности мексиканцу Саулю Альваресу. Он пригрозил побить Месси из-за неуважения к мексиканскому флагу.

А спустя некоторое время после угроз в соцсетях появились снимки супруги и детей Месси в пустыне. Естественно, что они туда поехали не прятаться от боксера. Просто захотелось полюбоваться закатами солнца.

Ранее мы писали, что фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси. Болельщики ярко отпраздновали победу своей команды над аргентинцами.

Кстати, перед чемпионатом мира Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в фотосессии. Снимок, на котором футболисты играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.