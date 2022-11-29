Після погроз боксера родина Мессі поїхала в пустелю (фото)

Дружина футболіста з дітьми поїхали дивитися захід сонця

Збірна Аргентини здобула дуже важливу перемогу на чемпіонаті світу. У другому турі аргентинці обіграли Мексику. Це допомогло їм зберегти шанси на вихід у плей-офф турніру.

Після фінального свистка у роздягальні футболісти Аргентини влаштували пісні та танці. У момент веселощів Ліонель Мессі наступив на футболку мексиканської команди, яку він виміняв у гравця суперників.

Це дуже не сподобалося одному з найкращих боксерів сучасності мексиканцю Саулю Альваресу. Він погрожував побити Мессі через неповагу до мексиканського прапора.

Через деякий час після погроз у соцмережах з’явилися знімки дружини і дітей Мессі в пустелі. Звичайно, вони туди поїхали не ховатися від боксера. Просто захотілося помилуватися заходом сонця.

Раніше ми писали, що фанати Саудівської Аравії знущалися з Ліонеля Мессі. Уболівальники яскраво відсвяткували перемогу своєї команди над аргентинцями.

До речі, перед чемпіонатом світу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду взяли участь у фотосесії. Знімок, на якому футболісти грають у шахи, став найпопулярнішим за всю історію Instagram.