Чергова сенсація на ЧС-2022: Камерун принизив Бразилію (відео)

На мундіалі завершився груповий етап

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі було зіграно заключний матч групової стадії Камерун — Бразилія.

Гра 3-го туру групового етапу ЧС-2022 у квартеті G Камерун — Бразилія відбулася в катарському в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася з рахунком 1:0 на користь камерунців. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Бразилія, яка достроково пробилася у плей-офф, не форсувала події та в експериментальному складі практично не загрожувала воротам Камеруну. А з усіма загрозами, які таки досягали воріт, вдало справлявся воротар африканської збірної Епассі. А вже у компенсований час Камеруну вдалася блискуча контратака, яку успішно завершив ударом головою Венсан Абубакар.

Таким чином, Бразилія з першого місця крокує у 1/8 фіналу, друге місце за швейцарцями, які переграли сербів (3:2). Камерун та Сербія залишають турнір.

Группа G

Статистика матчу Камерун – Бразилія

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, у 1-му турі ЧС-2022 у Катарі Бразилія переграла Сербію (2:0), забивши дуже красивий гол, а Камерун програв Швейцарії (0:1). У 2-му турі бразильці без проблем перемогли швейцарців (1:0), а серби та камерунці забили 6 голів на двох (3:3).