Очередная сенсация на ЧМ-2022: Камерун унизил Бразилию (видео)

На мундиале завершился групповой этап

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре был сыгран заключительный матч групповой стадии Камерун — Бразилия.

Игра 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в квартете G Камерун — Бразилия состоялась в катарском в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 1:0 в пользу камерунцев. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Бразилия, которая досрочно пробилась в плей-офф, не форсировала события и в экспериментальном составе практически не угрожала воротам Камеруна. А со всеми угрозами, которые таки доходили до ворот, удачно справлялся вратарь африканской сборной Эпасси. А уже в компенсированное время Камеруну удалась блестящая контратака, которую удачно завершил ударом головой Венсан Абубакар.

Статистика матча Камерун - Бразилия

Таким образом, Бразилия с первого места шагает в 1/8 финала, второе место за швейцарцами, которые переиграли сербов (3:2). Камерун и Сербия покидают турнир.

Видеообзор матча:

Напомним, в 1-м туре ЧМ-2022 в Катаре Бразилия переиграла Сербию (2:0), забив красивейший гол на этом мундиале, а Камерун проиграл Швейцарии (0:1). Во 2 туре бразильцы без проблем обыграли швейцарцев (1:0), а сербы и камерунцы выдали матч с 6 голами (3:3).