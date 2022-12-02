Камерун - Бразилия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В третьем туре чемпионата мира по футболу в пятницу, 2 декабря, будет сыгран матч между сборными Камеруна и Бразилии. Бразильцы уже решили свои задачи, а камерунцами обязательно нужно выигрывать. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Камерун

В первом туре мундиаля камерунцы потерпели фиаско в поединке со Швейцарией — 0:1.

А потом была фантастическая ничья с Сербией — 3:3.

Бразилия

На старте бразильцы обыграли сербов — 2:0.

А во втором туре выиграли у Швейцарии — 1:0.

Турнирное положение

Команда Бразилии уже в 1/8 финала, а камерунцам нужно обязательно побеждать и надеяться, что в параллельном матче Швейцария не выиграет или Сербия не выиграет с крупным счетом.

История встреч

Команды провели между собой восемь матчей и лишь однажды выиграли камерунцы.

2018. Бразилия — Камерун — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2014. Камерун — Бразилия — 1:4 (ЧМ)

(ЧМ) 2003. Бразилия — Камерун — 0:1 (КК)

(КК) 2001. Бразилия — Камерун — 2:0 (КК)

(КК) 1996. Бразилия — Камерун — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 1994. Бразилия — Камерун — 3:0 (ЧМ)

Кто фаворит

В букмекерских конторах на этот матч такие котировки: победа Бразилии — 1,41, ничья — 5,00, победа Камеруна — 8,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что сборная Бразилии привезла с собой на чемпионат мира пять тонн багажа. От муки до принтеров и кофеварок.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.