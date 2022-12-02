Камерун — Бразилія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У третьому турі чемпіонату світу з футболу у п’ятницю, 2 грудня, буде зіграний матч між збірними Камеруну та Бразилії. Бразильці вже вирішили свої завдання, а камерунцям обов’язково потрібно вигравати. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Камерун

У першому турі мундіалю камерунці зазнали фіаско у поєдинку зі Швейцарією — 0:1.

А потім була фантастична нічия із Сербією — 3:3.

Бразилія

На старті бразильці обіграли сербів – 2:0.

А у другому турі виграли у Швейцарії – 1:0.

Турнірне становище

Команда Бразилії вже в 1/8 фіналу, а камерунцям потрібно обов’язково перемагати і сподіватися, що у паралельному матчі Швейцарія не виграє або Сербія не виграє з великим рахунком.

Історія зустрічей

Команди провели між собою вісім матчів і лише одного разу виграли камерунці.

2018. Бразилія — Камерун — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2014. Камерун — Бразилія — 1:4 (ЧМ)

(ЧМ) 2003. Бразилія — Камерун — 0:1 (КК)

(КК) 2001. Бразилія — Камерун — 2:0 (КК)

(КК) 1996. Бразилія — Камерун — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 1994. Бразилія — Камерун — 3:0 (ЧМ)

Хто фаворит

У букмекерських конторах на цей матч такі котирування: перемога Бразилії – 1,41, нічия – 5,00, перемога Камеруну – 8,00.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.