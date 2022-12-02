Камерун — Бразилія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У третьому турі чемпіонату світу з футболу у п’ятницю, 2 грудня, буде зіграний матч між збірними Камеруну та Бразилії. Бразильці вже вирішили свої завдання, а камерунцям обов’язково потрібно вигравати. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Камерун
У першому турі мундіалю камерунці зазнали фіаско у поєдинку зі Швейцарією — 0:1.
А потім була фантастична нічия із Сербією — 3:3.
Бразилія
На старті бразильці обіграли сербів – 2:0.
А у другому турі виграли у Швейцарії – 1:0.
Турнірне становище
Команда Бразилії вже в 1/8 фіналу, а камерунцям потрібно обов’язково перемагати і сподіватися, що у паралельному матчі Швейцарія не виграє або Сербія не виграє з великим рахунком.
Історія зустрічей
Команди провели між собою вісім матчів і лише одного разу виграли камерунці.
- 2018. Бразилія — Камерун — 1:0 (ТМ)
- 2014. Камерун — Бразилія — 1:4 (ЧМ)
- 2003. Бразилія — Камерун — 0:1 (КК)
- 2001. Бразилія — Камерун — 2:0 (КК)
- 1996. Бразилія — Камерун — 2:0 (ТМ)
- 1994. Бразилія — Камерун — 3:0 (ЧМ)
Хто фаворит
У букмекерських конторах на цей матч такі котирування: перемога Бразилії – 1,41, нічия – 5,00, перемога Камеруну – 8,00.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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